南非開普敦陷嚴重缺水危機 90天後可能無水可用

南非大城開普敦面臨缺水危機。（歐新社）

2018-01-26 15:57

〔即時新聞／綜合報導〕對許多人而言，水是便宜、易取得的資源，不過現在南非大城開普敦卻面臨缺水危機。市政府更宣布，如果情況再不好轉，3個月後可能就會無水可用。

綜合報導指出，現值夏季的南非觀光大都開普敦（Cape Town），目前面臨相當嚴重的乾旱。由於開普敦已經連續3年降雨量不足，人口增加又帶動用水量的上升，現在市水庫蓄水量只剩28.1%。市政府24日宣佈，如果缺水情況沒好轉，90天後可能就無水可用，這可能讓開普敦在4月12日後，成為世上第一個無自來水可用的大城市。

現在開普敦政府已經展開節水行動，除了試圖將海水淡化加工成飲用水，也開始採集更多地下水。據《BBC》，由於家庭用水佔了開普敦用水量的70%，因此居民現在也被要求節水，每天只能使用87公升的水，2月開始每天的可用水量還會降到50公升。

開普敦大學學者沃斯基（Piotr Wolski）表示，就算這次的危機解除，開普敦近年來有濕年減少、乾年增加的趨勢，例行性限水可能會成為開普敦居民的日常。

普敦卻缺水情況如果沒有好轉，3個月後可能就會無水可用。（歐新社）