南韓醫院大火37死慘劇 起火點疑在1樓急診室

南韓世宗醫院於今日（26日）發生火災，傷亡已攀升到至少37死18命危130傷。（法新社）

2018-01-26 14:37

〔即時新聞／綜合報導〕南韓慶尚南道密陽市6層樓高的世宗醫院，於當地時間今日（26日）早上約7時30分（台灣時間早上6時30分）發生火災，截至下午3時30分為止，傷亡人數已攀升到至少37死18命危130傷，這18名命危者傷勢嚴重，死亡人數有可能繼續增加。

據《韓國時報》報導，當時院內共有194名病人、35名醫護。死者大多為行動不便、接受長期護理照顧的老人，由於他們無法自行移動，因此難以逃出火場。另外還有一名醫生和兩名護士不幸罹難，難以置信的是醫院內竟毫無緊急灑水裝置。

起火處是在醫院一樓急診室，調查人員透露，急診室旁邊更衣室的一名護理師，最先發現了火警。還有逃出現場的護士透露，她看見濃煙從建築物的後方滾滾冒出。

密陽市消防局長指出，大多數死者都是在一樓急診室被發現，部分的罹難者則分散在2至5樓。警方正在調查的火災的原因，初步排除了人為縱火。

據韓國《中央日報》報導，除了世宗醫院內的病人之外，火災發生後還疏散了住在醫院附近的94名病患，至於130名傷者則轉送到附近其他4家醫院。

火災發生時濃煙密布。（法新社）

消防員緊急灌救。（法新社）