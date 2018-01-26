感染兇猛噬肉菌 可愛男童多次截肢仍不敵病魔

8歲男童感染兇猛嗜肉菌，短短幾天內便撒手人寰。（擷取自群眾募款網站「GoFoundMe」）

2018-01-26 14:39

〔即時新聞／綜合報導〕美國奧勒岡州8歲男童13日騎腳踏車時不慎摔跤，腿部遭單車把手劃傷，被送往醫院縫了7針後回家休養。沒想到傷口感染了惡名昭彰的噬肉菌，男童的病情急轉直下，醫生為他連續動了4次截肢手術，卻仍無法阻止細菌蔓延，男童最終在上週日不幸逝世。

綜合外媒報導，小學2年級的男童弗拉納根（Liam Flanagan）在自家庭園騎腳踏車時摔跤，右腿遭尖銳的腳踏車把手劃開，送到醫院去縫了7針。男童回家後不斷喊痛，媽媽原不以為意，僅給他吃止痛藥，後來傷口越來越痛，送去醫院才知道感染了嗜肉菌，已出現壞死性筋膜炎症狀，醫生隨即緊急安排他動手術。

首次手術並沒辦法控制病情，弗拉納根在醫護團隊研判下換了3間醫院，動了4次大型手術，其中包括多次截肢手術，據了解，男童整個右半邊幾乎都被切除了，卻還是無法遏止兇猛的細菌攻擊，他最終在上週日（21日）不幸死亡。

弗拉納根的父母難過地表示，醫師為了避免感染擴大進行截肢手術，「他們簡直像是一塊一塊地切割著他」，由於病情惡化過於迅速，「醫師只能一邊切除，一邊期望病情好轉」。

在弗拉納根患病期間，他的父母曾至群眾募款網站「GoFoundMe」刊文，希望能藉由群眾的力量幫忙支付昂貴的醫療費用，如今弗拉納根不幸病故，該募款專頁湧入不少網友留言弔唁，希望這對傷心的父母能盡快好起來。