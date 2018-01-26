賣漢堡高薪福利好 In-n-Out經理年薪16萬打趴矽谷工程師

2018-01-26 12:28

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州人氣速食店In-N-Out的店經理每年平均可賺16萬美元（約新台幣465萬元），是美國其他速食業經理的三倍，甚至高過矽谷工程師平均年薪11萬美元（約新台幣320萬元）。

《加州太陽報》（California Sun）本週22日刊出報導，加州人氣速食店In-N-Out的店經理每年平均可賺16萬美元，年薪比加州的矽谷工程師和律師都高。報導指出，加洲大公司的最低工資為11美元（約新台幣320元），而In-N-Out員工起薪為每小時13美元（約新台幣378元），且沒有大學學歷也可任管理職。福利還包括退休保障、有薪假，和牙科、眼科等健康保險。儘管高薪福利好，美國求職網站Glassdoor對In-N-Out的評鑑另指出，In-N-Out經理從餐廳員工培訓到櫃檯清潔都須負責，「非常艱苦」、「工作節奏快速」，且要做好工作也「沒有捷徑」。

加州大學柏克萊分校食品研究中心主任加亞拉曼（Saru Jayaraman）受訪稱：「In-N-Out在工資和福利上，他們確實是最好的大型連鎖企業」。In-N-Out運營副總裁瓦尼克（Denny Warnick）受訪表示，In-N-Out開出高薪與福利，在於認為「優質的服務需要高質量的員工和高質量的薪水」，這也是公司的創始願景。

In-N-Out也在Glassdoor最新的全球最佳工作場所排名中名列第4，打敗了Google、微軟和LinkedIn等公司。