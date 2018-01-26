季辛吉：美中若戰 衝擊就像一戰之於歐洲

美國參院軍委會今天邀請前國務卿季辛吉（左）、前國務卿舒茲（中）及前副國務卿阿米塔吉就美國的國家安全戰略作證。（中央社）

2018-01-26 11:06

〔駐美特派員曹郁芬／華府25日報導〕前美國國務卿季辛吉今天表示，他對北韓核武議題最關切的不是對美國本土的威脅，而且北韓如果在美中和全球反對下，仍能成功發展核武，會讓其它國家群起效尤，以便在國際間露臉，並在爭端中取得優勢，造成核武擴散。

美國參院軍委會今天邀請季辛吉、前國務卿舒茲以及小布希時代的副國務卿阿米塔吉，就美國的國家安全戰略作證。季辛吉說，美中若發生戰爭，對世界的衝擊，就像一次世界大戰對歐洲的衝擊一樣嚴重。

季辛吉說，一定要以北韓去核武化做為根本目標，否則大家就要準備迎接核擴散，造成新的國際政治的模式，影響到美國的嚇阻觀念與嚇阻的可能性。

季辛吉指出，川普的國家安全戰略關鍵是大國關係，中國的軍事和經濟能力都在成長，俄國也帶來很大挑戰，特別是烏克蘭、克里米亞和敘利亞。權力平衡必須要維持，但戰略對話也要嘗試進行，以免權力平衡受到考驗。他認為，美國的基本狀況是堅實的，可以應付這些挑戰。他並表示，美國若要片面在中俄的邊界發動戰爭，而得不到國際社會，尤其是亞洲國家的支持，是令人憂心的。

舒茲則說，他是堅定的無核化支持，主張去除核武，但是如果國際現存有核武，美國就必須維持一個有效且安全的核武數量以為嚇阻，並從這個基礎上去談判裁減核武。他也同意季吉辛的看法，若無法達成北韓無核化的目標，大家將面臨核擴散的後果，所以美中在北韓問題上，是有建設性合作的機會，但他反對對美國動用核武劃下任何紅線。

阿米塔吉說，要成為美國的外敵，必須要有能力和意願，中國有能力，但是沒有意願，因為中國可輸的太多了。

季辛吉在答詢時說，中國目前想透過一帶一路重建歐亞，主要不是運用軍事征服，而是透過中國模式的表現，讓其它國家仰慕中國。中國有一派反對與美衝突；另有一派相信美國沒落了，中國可以挑戰這個體系往前推前。

他認為，美中必須對話以確保不會以軍事手段解決衝突，但也要表明根本利益如果被碰觸，衝突將無可避免。他認為，美中若發生戰爭，對世界的衝擊就像一次世界大戰對歐洲的衝擊一樣嚴重。不過，季辛吉也說，人工智慧和科學的發展，已經超越政客的理解，這是他更關切的。