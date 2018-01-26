「末日時鐘」撥快30秒 距離世界末日僅剩2分鐘

提醒世人人類全體毀滅的象徵性「末日時鐘」（Doomsday Clock），25日再度撥快30秒，距離象徵人類末日的「午夜12時」，僅剩2分鐘，是冷戰以來最危險的情況。（路透）

2018-01-26 07:05

〔即時新聞／綜合報導〕提醒世人人類全體毀滅的象徵性「末日時鐘」（Doomsday Clock），25日再度撥快30秒，距離象徵人類末日的「午夜12時」，僅剩2分鐘，是冷戰以來最危險的情況。

綜合媒體報導，「末日時鐘」是由美國芝加哥大學的雙月刊《原子科學家公報》（Bulletin of the Atomic Scientists）於1947年所創立，警惕熱衷於核武的人類終將自我毀滅，上次末日時鐘距離午夜只剩2分鐘，是在1953年美國與蘇聯的冷戰時期，當時雙方正在試爆氫彈。

《原子科學家公報》主席兼執行長布朗生（Rachel Bronson）表示，「在今年的討論中，核子議題再度成為焦點」。她說，2017年是混亂及危險的一年，北韓再次進行核子試爆，中國、巴基斯坦和印度都致力發展核武，以及美國總統川普頻繁在推特上發文顯示其「難以預料」的作風。另外，《原子科學家公報》認為，氣候變遷帶來的問題不容忽視，也是調快末日時鐘的主因之一。

《原子科學家公報》是由美國開發原子彈相關科學家出資設立，調快或調慢由包括15位諾貝爾獎學者在內的委員會商議決定，中東、南亞區域戰爭，新型態武器如生化武器可能出現於恐攻，都是科學家近年來關注的威脅來源。