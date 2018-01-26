印度與東協領袖峰會宣言：強化海上合作

2018-01-26 01:52

〔中央社〕面對中國在南海與印度洋的擴張威脅，印度總理莫迪與東協10國領袖今天在新德里召開高峰會後發表德里宣言，印度與東協將加強海上合作，解決海洋議題面對的共同挑戰。

為紀念東南亞國家協會（東協，ASEAN）與印度建立對話關係25週年，莫迪與東協10國領袖齊聚新德里召開高峰會，這些領袖明天也將出席印度「共和日」（Republic Day）閱兵儀式等慶祝活動。

莫迪在高峰會上致詞時表示，印度贊同東協有關以規範為基礎的社會及和平價值觀的看法，而航行自由將是印度與東協在海事領域的關鍵焦點。

在高峰會結束後，與會國家共同發表印度與東協建立對話關係25週年紀念高峰會德里宣言。

在德里宣言中，印度與東協10國領袖同意加強和深化互惠互利的東協與印度戰略夥伴關係。

這份宣言還重申，要維持和促進區域和平、穩定、海上安全與保障、區域的航行與飛越自由，和其他海洋合法使用權、暢通無阻的合法海洋商業活動，以及促進和平解決爭端的重要性，且遵守公認的國際法原則，包括聯合國海洋法公約（UNCLOS）及國際民航組織（ICAO）和國際海事組織（IMO）的有關標準及建議作法。

印度和東協10國在宣言中並強調，充分支持有效地執行南海共同行為宣言（DOC），並期待早日完成南海行為準則（COC）。

此外，宣言也表示，印度與東協將透過東協海事論壇擴大會議（Expanded ASEAN Maritime Forum，EAMF）在內的相關機制加強海上合作，以解決海事議題所面臨的共同挑戰。

印度和東協也決定共同努力預防和管理海上事故與事件，並按照ICAO和IMO的現有程序和作法，促進東協和印度在海上搜救方面的有效協調；鼓勵研究機構間在海洋議題上增加合作，及海事教育、研究、發展與創新等合作。

宣言也表明，印度與東協將在反恐、網路安全等方面加強合作。

在中國透過強勢軍力在南海島礁從事島礁面積與軍事設施擴建，宣布有權臨檢通過南海的可疑船隻後，引起宣稱擁有南海部分海域主權的東協國家緊張。

對中國在南海的強勢作為，印度和美國、日本等都呼籲相關各方應遵守國際法，透過和平協商解決爭端，且維護航行與飛越自由。

從印度與東協共同發表的德里宣言內容，可以看到雙方希望透過強化海上等多個領域的合作，共同應付中國在印度洋太平洋區域的擴張。