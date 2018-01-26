美領導地位面臨挑戰 季辛吉等大老憂心

2018-01-26 01:12

〔中央社〕前副國務卿阿米塔吉今天說，中國在南海更獨斷、對台灣更施壓，也努力改變歐亞大陸的地緣戰略關係結構，然而，美國總統川普去年訪中卻錯失機遇，未能反抗中國破壞穩定。

聯邦參議院外交委員會今天舉行關於「美國國安戰略與全球挑戰」的聽證會，除阿米塔吉（Richard Armitage），還邀請高齡98歲的舒茲與95歲的季辛吉兩位前國務卿與會，季辛吉拄拐杖進場，舒茲則自行步行進入會場，兩人看起來身體狀況不錯。這兩位過去對美中關係有不同做法的前國務卿，今天卻一致擔憂，現在的美國政府在國際事務上選擇自我撤退、不再承擔重責大任領導國際體系。

三人都提到中國崛起對國際秩序及美國在區域領導力的挑戰，阿米塔吉指出，儘管國防部長馬提斯日前明確指出，美國的國防戰略重心從過去的反恐、轉向大國競爭，然而，他認為，川普政府的言行卻釋出不一致訊號，尤其是在對中國與俄羅斯的做法上。

阿米塔吉說，在中國國家主席習近平領導下，中國變成更加擁抱獨裁與重商主義，而北京持續成長的軍事與經濟實力，似乎更能夠在南海上獨斷獨行、對台灣也更施壓脅迫，且努力重新建構歐亞大陸的地緣戰略關係，然而，川普去年訪中，美國卻錯失黃金機遇，未能展現對中國破壞穩定行為的反擊。

季辛吉（Henry Kissinger）是前總統尼克森時代主導美中建交的重要推手，以現實主義的均勢作法聞名，他擔憂美中走向衝突失控。

他指出，無可否認，美國與中國間除經濟較量，軍事競爭也升高，然而，美國現在追求能解決眼前議題的務實方案，而中國的視野是看長遠。他警告，如果美中雙方發展和平共處這一概念的目標不能達成，衝突的危機可能無法管控。

前總統雷根時代的國務卿舒茲（George Shultz），過去則是認為美國對華政策太過對中國傾斜的主力，他也警告，中國崛起不只清楚展現要主導亞洲的企圖心，更試圖排除美國的影響力，然而，美國現在政府卻對自己從二戰以來建立的國際秩序，多所批評。

阿米塔吉說，美國的戰略必須著眼更積極與區域盟邦夥伴交往，然而，川普是否認同自己的政府團隊在國安戰略報告提出的看法，「與盟邦追求共享利益、價值與意願」的重要性，都不無疑問。他認為，美國要維持在世界的領導力，必須「言行一致」。