洛興雅調查委員猛批翁山蘇姬 緬方反擊

2018-01-26 00:38

〔中央社〕美國外交官李察遜昨天自緬甸洛興雅危機調查委員會請辭，並嚴厲抨擊前盟友緬甸文人領袖翁山蘇姬。緬甸政府今天則反控李察遜對翁山蘇姬進行「人身攻擊」。

法新社報導，原本是全球人權運動界寵兒的翁山蘇姬，親自挑選洛興雅危機調查委員會當中的5名外國委員，裡頭包括李察遜（Bill Richardson）。

但李察遜在緬甸進行3天訪問後，卻強烈批評他的邀請者。李察遜說，他擔心自己若繼續擔任調查委員，只會「粉飾」洛興雅危機的成因，這會違背他的「良心」。

李察遜還對曾經得過諾貝爾獎的翁山蘇姬大加撻伐，指責她對於洛興雅問題「欠缺道德上領導力」。

對於李察遜呼籲釋放因報導洛興雅危機而遭到逮捕的2名路透社記者，他形容翁山蘇姬「暴怒回應」。

李察遜告訴「紐約時報」（New York Times），當他們的討論越來越激烈，翁山蘇姬氣得「發抖」。他說：「她當時如此激動，如果離我近一點，她可能會揍我。」

緬甸政府發言人佐泰（Zaw Htay）今天反擊，指責曾經擔任美國新墨西哥州長的李察遜，在他充滿攻擊言論的辭職信中踰越身分。

佐泰對法新社表示：「他（李察遜）應該檢討自己對我國國務顧問的人身攻擊。」國務顧問是翁山蘇姬的官方頭銜。