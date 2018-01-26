中國「錢寶網」非法吸金2300億後崩盤 求償無門千人上街抗議

2018-01-26 00:17

〔即時新聞／綜合報導〕中國理財平台「錢寶網」以非法集資的方式吸引會員，卻在日前崩盤，公司實際控制人張小雷去年12月底向當局自首，但眾多受害者求償無門，22日在南京約有2000名「錢寶網」投資人上街抗議，最終發生警民衝突，當地政府事後指出，共有11人被拘留。

綜合中國媒體報導，「錢寶網」2012年成立，使用繳納保證金的方式吸引用戶，聲稱會員完成看廣告、填問卷、玩遊戲等「任務」，便可獲取收益，截至去年9月，註冊用戶超過2億、交易超過500億人民幣（約新台幣2323億元），但張小雷涉嫌非法集資，在去年底自首，最終未兌付集資參與人的本金額度達到人民幣300億元（約新台幣1380億元），「錢寶網」也是繼「e租寶」後，中國又一大型非法集資案件。

約有2000名「錢寶網」投資人22日在南京集會陳情，投資人認為，當初有多位高官為「錢寶網」背書，加上媒體渲染，才會投資「錢寶網」，要求當局為整件事情負責。

南京市公安局23日發出通報，表示近日依法查處多名涉嫌「聚眾擾亂公共場所秩序」的錢寶網集資參與人，已刑事拘留4人、行政拘留7人，還有11人被治安警告，並呼籲投資人理性表達訴求，強調公安機關正在依照刑事訴訟程序，開展追贓工作，最大限度挽回集資參與人的損失。