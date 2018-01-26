寶萊塢爭議史詩片上映憂衝突 印度軍警團團圍繞戲院

在印度掀起爭議的寶萊塢史詩片《帕德瑪瓦特》（Padmaavat），在經過一連串抗議暴動後，週四（25）在約5000家電影院上映。（路透）

2018-01-26 00:20

〔即時新聞／綜合報導〕在印度掀起爭議的寶萊塢史詩片《帕德瑪瓦特》（Padmaavat），在經過一連串抗議暴動後，週四（25）在約5000家電影院上映，各地安全人員都為此提高警戒，所幸至今沒有傳出大衝突，有民眾觀影後指出，「所有的騷動都是不必要的」。

綜合外媒報導，《帕德瑪瓦特》原定於去年底上映，但因內容描述印度王后與穆斯林蘇丹王有曖昧情愫，引起右派份子不滿嚴正抗議，在高等法院日前以禁播電影違反創作自由，批准電影上映後，示威者連日在市區滋事，打砸商店、縱火燒車；導演與女演員甚至收到來自政客與民眾的死亡威脅。

週四，印度約5000家電影院在加強保安工作後讓《帕德瑪瓦特》低調上映，電影院外沒有宣傳海報，反是被拒馬圍住，新德里、孟買等主要城市甚至在電影院附近部署防暴警察和準軍事部隊，觀眾得經過徹底檢查物品和票券後，才可被放行入場。

但仍有一些地區出現小衝突，比哈爾邦（Bihar）東部2家電影院發生暴徒破壞車輛、威脅觀眾，鄰近的北方邦，則有戲院被投擲燃燒彈，所幸工作人員很快就撲滅火勢。

縱使有不少電影院害怕爆發衝突拒絕播映這部片，但印度觀眾對這部電影基本上呈現正面反應，許多人好奇是什麼引發爭議，有民眾表示，這部片沒有不好的觀點，並稱抗議分子的行動是出於政治動機，有民眾指出，「所有的騷動都是不必要的」。