美研究：孕婦低碳水化合物飲食法 恐增胎兒神經管缺陷風險

2018-01-25 23:19

〔即時新聞／綜合報導〕美國一所大學最新研究指出，孕婦在懷孕期間若採用低碳水化合物飲食法，會造成體內葉酸濃度過低，恐提高30%胎兒發生神經管缺陷（NTDs）的風險，進而造成死產或胎兒出生後出現無腦兒、脊柱裂等現象。

根據《每日郵報》報導，美國北卡羅萊納大學教堂山分校（University of North Carolina at Chapel Hill）研究發現，低碳水化合物飲食法會讓孕婦體內葉酸（維生素B9）濃度過低，而葉酸是胎兒脊柱和頭骨發育的關鍵物質，若缺乏該物質，胎兒出生後易因神經管缺陷發生脊柱裂、脊髓畸形與無腦兒等症狀。

參與研究的助理教授坦尼亞（Tania Desrosiers）認為，「孕婦在孕前與懷孕中的飲食習慣，會對胎兒發育產生顯著影響」，這項研究係分析1998年至2011年間「美國出生缺陷預防研究」數據而成，研究樣本為美國9州的1萬1285名孕婦。

研究發現，樣本中有1740名孕婦因低碳水化合物飲食，胎兒因脊柱裂、或無腦症而死胎，而有9545名孕婦生出有缺陷的嬰兒，且研究指出，採用低碳水化合物的孕婦，體內葉酸濃度比正常孕婦減少50%，且有20%的美國女性葉酸濃度低於建議標準。

美國食品藥品監督管理局自1998年起，就指示穀物加工食品中必須添加葉酸，它能減少發生神經系統缺陷的風險，綠色蔬菜、糙米、穀物麵包中都富含葉酸，美國衛生署建議婦女在計畫懷孕前，應每天補充葉酸至少400微克，且在懷孕12週內持續補充葉酸。