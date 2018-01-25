越戰後43年第一次 美國防部長：航空母艦3月訪越南

美國國防部長馬提斯（Jim Mattis）正在越南進行訪問。（路透）

2018-01-25 22:50

〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部長馬提斯（Jim Mattis）正在越南進行訪問，雙方官員週四（25日）表示，美國航空母艦準備於3月到訪越南。這將是越戰結束43年來首次，也象徵美、越兩國軍事關係日益加深。

綜合外媒報導，越南國防部在一份聲明中指出，美國航母計畫在3月到訪越南中部的峴港。美國五角大廈發言戴維斯（Jeff Davis）上校也證實，馬提斯與越南國防部長吳春歷確實討論到航空母艦訪問計畫，越南國防部正尋求國家領導人最終同意，「我們預期（計畫）將獲批准」。

馬提斯今日表現則似乎表明這已定案，他在與越南共產黨總書記阮富仲會談時表示，「感謝你們加強合作，讓我們的航母3月到訪峴港」。他還感謝越南支持聯合國安理會加強對北韓的制裁。馬提斯此行也與越南國家主席陳大光會面。

《路透》報導，由於中國擴張軍事勢力，特別是針對南海議題採取獨斷立場，並在南海進行築島活動，越來越多國家感到緊張並密切觀察。因此，這些國家將會樂見美國航空母艦訪問越南。

《美聯社》指出，美國航母訪問峴港對美國增強該地區軍事力量來說至關重要，但此舉可能會刺激中國。