「Audi哥」4個圈不夠用 德國前總理將第5度結婚

73歲德國前總理施若德（Gerhard Schroeder），今（12）日宣布秋季將與小26歲的南韓翻譯員金素妍結婚。（法新社）

2018-01-25 21:34

〔即時新聞／綜合報導〕私生活頗為精彩的73歲德國前總理施若德（Gerhard Schroeder），今（12）日宣布秋季將與小26歲的南韓翻譯員金素妍結婚。施若德過去有過4段婚姻，因此也被戲稱是「奧迪哥（Audi man）」，該品牌的4個圓環標誌猶如4枚婚戒。

《法新社》和《韓聯社》報導，施若德與47歲的金素妍，今日手挽手出席在首爾舉行的記者會，共同宣布婚事，施若德表示，「我已經見過她的家人。婚禮很可能在秋天舉行，確切地點和時間將再決定。」婚後將往返于德國和首爾。

施若德說，這是一個新挑戰，餘生的一半時間選擇在南韓度過並非可輕易做出的決定，他願意多學習韓語，在韓國過著平凡生活。

施若德和金素妍2年前在國際管理者會議認識，2人交往關係由施若德前妻去年在臉書上發佈後才首次公開。針對與前妻離婚一事，施若德表示離婚由前妻提出，金素妍與他們2人分居、離婚毫無關係。

47歲的金素妍目前擔任德國北萊因-西發利亞邦（North Rhine-Westphalia）經濟發展公司駐首爾代表，同時也是施若德的韓文翻譯員。