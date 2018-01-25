疑包庇前體操隊狼醫 密西根大學校長下台

2018-01-25 15:55

〔即時新聞／綜合報導〕前美國體操國家隊隊醫納薩爾（Larry Nassar）涉嫌性侵多達156名女性，其中包括許多未成年體操選手，今日被密西根州法院判處40至175年刑期。但納薩爾性侵案連帶影響其曾任職的密西根州立大學（MSU），校長西蒙（Lou Anna Simon）也為此辭職下台。

綜合報導，納薩爾約從20年前開始，便長期性侵女性運動員，今日（25）被判40至175年刑期，但事件尚未結束。密西根眾議院在同一天通過壓倒性決議，要求西根州立大學校長西蒙辭職。

曾任職密西根州立大學的納薩爾，其受害人中有多位為同大學的女性運動員，在納薩爾的判決宣布幾個小時後，西蒙也跟著辭職下台。西蒙在辭職聲明中表示，「那位受人信賴且著名的醫師竟然是一位邪惡的人，他以醫療的名義對許多人造成重大傷害，我的道歉對於性侵倖存者來說永遠不夠」。

在納薩爾的眾多受害者中，約有140人不僅提告納薩爾，也對美國體操聯盟（USA Gymnastics ）和西根州立大學提起訴訟，稱這兩機構在多年前就已得知納薩爾的性侵行為。西蒙則否認密西根州立大學包庇納薩爾。全美大學體育協會（NCAA）表示，將依密西根州立大學學生的指控，調查該大學的性侵處理措施；美國奧委會也將調查，為何納薩爾性侵案未及早曝光。