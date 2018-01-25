他殘忍虐殺校花女友 姦屍不忘吃三明治再自殺

死者就讀於莫斯科知名大學，案發時仍與身為前男友的兇手同居。（圖擷取自《都市報》）

2018-01-25 14:59

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯一名19歲男大生跟女友分手後，竟下手痛毆對方，將其勒暈後再以尖刀割喉致命，接著還若無其事地吃著三明治進行姦屍。最終，男大生在社群網站上鉅細靡遺地敘述犯行過程並向對方家長道歉，然後上吊自殺身亡。

根據英媒《鏡報》報導，俄國男大生伊斯哈可夫（Artyom Iskhakov）與死者史特拉惑娃（Tatiana Strakhova）原為男女朋友關係，有過一段甜蜜的戀情並且同居。然而就在史特拉惑娃向他提出分手並結識新男友後，伊斯哈可夫完全被激怒，認為女方對他不忠。

案發時雙方仍為同居狀態，伊斯哈可夫當天回家後，怒不可抑地瘋狂毆打史特拉惑娃，再下重手把對方勒暈。伊斯哈可夫眼見陷入暈厥的女方仍有心跳，竟用小刀朝她左胸肋骨處捅刺2下，接著更持刀割喉，史特拉惑娃當場死亡。

報導指出，犯下滔天大罪的伊斯哈可夫惡行並未停止，眼見女方已死，他仍執意要進行姦屍，稱「這（指女方屍體）就像她對我的感情一樣冰冷」。完事後伊斯哈可夫冷靜地吃了個三明治並小睡片刻，數小時後再度姦屍。

犯案後，伊斯哈可夫在社群網站上自述犯行過程，並向對方家長道歉，他寫下「我很抱歉帶走了你們的獨生女，我非常愛她」、「在這一刻我已意識到我做了什麼，我感到很冷，雙手開始顫抖」，「我現在只剩自殺這條路可以走了」伊斯哈可夫最終寫道，「我毀了幾個人的幸福，最終只有空虛吞噬了我」。

報導指出，伊斯哈可夫自述會在自殺前親吻死者，並向她說「再見，甜蜜的公主，晚安」，他隨後上吊自殺身亡，當地警方目前正進一步調查本案中。

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