加州「恐怖屋」夫婦 妻遭爆料「曾被親人性侵」、「玩網路換夫」

2018-01-25 14:09

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州57歲的特賓（David Allen Turpin）與49歲妻子安娜（Louise Anna Turpin），本月15日因涉嫌以鎖鍊監禁13名子女被捕，新聞曝光後，與這家人相關的駭人細節也一一揭發。日前安娜的妹妹特蕾莎（Teresa Robinette）受訪透露，安娜曾被丈夫安排過網路一夜情對象，且安娜與自己也都曾遭家中「非常親密的人」性侵。

綜合報導，涉嫌監禁13位子女的安娜‧特賓之妹特蕾莎，22日接受《Today》訪問，透露自己與姊姊的家庭生活細節。特蕾莎說，安娜過去「是個遠離酒精與毒品、敬畏上帝的女孩，直到她40歲生日時決定不再相信同一個宗教，也開始接觸酒精」。

特蕾莎表示，安娜的丈夫大衛還幫安娜安排網路約會，並載她到其他州的旅館，與網路上認識的男性發生性關係。夫婦兩人甚至在一年後重返同一間旅館，睡在同一張床上，特蕾莎說「安娜認為這個安排很有趣」。

特蕾莎另透露，她跟安娜都曾遭一名「非常親密的家庭成員」性侵，並稱「這是我們家中很大的秘密，我們的家人一直以『他是家庭的一部份』保護那位性侵者」。而對於安娜虐待自己的子女一事，特蕾莎說她已經不認識，也永遠不會原諒自己的姊姊，並希望能給她的13位外甥和外甥女一個有愛的家。

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