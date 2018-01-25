中國「惡搞版」拜年毛衣熱賣 網友說「沒煩惱了」

2018-01-25 14:03

〔即時新聞／綜合報導〕農曆新年時，總需前往各個親戚家裡拜年，有些長輩出於關心總會詢問晚輩的近況，但對部分年輕人而言，當面對來自長輩的輪番「拷問」，總有股壓力；近日於中國拍賣網站《淘寶》，推出一款惡搞版「拜年走親戚不想回答毛衣」，在網路賣得相當好，中國有網友讚美這款毛衣「有點意思，沒煩惱了。」

綜合外電媒體報導，年節時刻，許多長輩會詢問一連串問題，例如「上大學了嗎？考上哪間？」、「什麼時候結婚？」、「薪水賺多少？」。對部分年輕人而言，這些來自長輩的「關心」，因涵蓋許多個人隱私，產生像是被「拷問」般的壓力。

因此中國拍賣網站《淘寶》，推出一款惡搞版「拜年走親戚不想回答毛衣」，將能回答所有親戚們的答案全印在衣服上，包括「別問成績了吧」、「您家孩子最棒棒」、「工資（薪水）保密」、「沒有對象」、「我減肥不能吃太多」等詞句，穿上這件衣服拜年時，能讓長輩可以自己找答案，中國網友稱這毛衣直接「打中年輕人『痛處』。」

據《文學城》新聞頻道報導，有位賣家表示，這款惡搞毛衣衣賣得非常好，光1天就賣出400多件，目前正趕工製作衣服以確保可以發貨。

中國的網友看到毛衣後紛紛回應，「穿這件衣服拜年，會被媽媽打吧」、「我看根本擋不了三姑六婆的嘴，還是捂住耳朵比較實際」、「春節沒煩惱啦」、還有網友回覆「這衣服不能說很漂亮，但設計師的理念大家都能感受到，大家都害怕被『碎碎念』，所以『沒煩惱毛衣』才會如此暢銷阿。」