電影院裡看《最後的絕地武士》 癌末星戰迷老兵完成遺願

〔即時新聞/綜合報導〕美國一位罹患大腸癌的「星際大戰」迷老兵維爾馬瑞(Ron Villemaire),在完成於電影院觀賞最新一集星戰電影《星際大戰:最後的絕地武士》的遺願後,享年69歲離世。

綜合報導,一位曾在美國空軍服役24年的退休老兵維爾馬瑞,是一位長年「星戰迷」,但因罹患第四期大腸癌而無法離開安寧病房,前往電影院觀看星際大戰第8集電影《最後的絕地武士》。

為了完成父親想看電影的願望,維爾馬瑞的女兒恩戈(Elizabeth Ngo)在推特上發起活動,以「最後的絕地武士朗恩」(#RonsLastJedi)為關鍵字,徵求網友協助父親前往電影院。最後在新罕布夏州社區的消防隊隊員和當地民眾的協助下,維爾馬瑞去年12月17日順利前往一家私人電影院觀賞電影,民眾也在電影院扮裝歡迎維爾馬瑞的到來。

維爾馬瑞最後於本週一(22)過世,恩戈在推特上發布這個消息,並寫道:「今晚上7點27分,我神奇的父親和最好的朋友,把他最後的旅程帶向天堂。我知道他會和我的祖父母與上帝在一起。我很感恩他不用再經歷可怕的痛苦。 謝謝大家所有的祈禱」。

Some special friends from a galaxy far, far away arrived in #NH to meet Veteran Ron Villemaire for a screening of @starwars . More on the big community effort to make this happen tonight on @WMUR9 . pic.twitter.com/vg5u9dwUG3

This evening at 7:27 pm my amazing father and best friend took his last journey home to heaven. I know he will be with my grandparents and safe with God. I’m thankful he is no longer in horrible pain. Thank you for all of your prayers #RonsLastJedi pic.twitter.com/v04HkdNuF3