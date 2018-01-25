電影院裡看《最後的絕地武士》 癌末星戰迷老兵完成遺願

在消防隊隊員和民眾協助下，維爾馬瑞順利前往一家私人電影院觀賞電影。（圖片擷取自@TimCalWMUR推特）

2018-01-25 11:38

〔即時新聞／綜合報導〕美國一位罹患大腸癌的「星際大戰」迷老兵維爾馬瑞（Ron Villemaire），在完成於電影院觀賞最新一集星戰電影《星際大戰：最後的絕地武士》的遺願後，享年69歲離世。

綜合報導，一位曾在美國空軍服役24年的退休老兵維爾馬瑞，是一位長年「星戰迷」，但因罹患第四期大腸癌而無法離開安寧病房，前往電影院觀看星際大戰第8集電影《最後的絕地武士》。

為了完成父親想看電影的願望，維爾馬瑞的女兒恩戈（Elizabeth Ngo）在推特上發起活動，以「最後的絕地武士朗恩」（#RonsLastJedi）為關鍵字，徵求網友協助父親前往電影院。最後在新罕布夏州社區的消防隊隊員和當地民眾的協助下，維爾馬瑞去年12月17日順利前往一家私人電影院觀賞電影，民眾也在電影院扮裝歡迎維爾馬瑞的到來。

維爾馬瑞最後於本週一（22）過世，恩戈在推特上發布這個消息，並寫道：「今晚上7點27分，我神奇的父親和最好的朋友，把他最後的旅程帶向天堂。我知道他會和我的祖父母與上帝在一起。我很感恩他不用再經歷可怕的痛苦。 謝謝大家所有的祈禱」。

Some special friends from a galaxy far, far away arrived in #NH to meet Veteran Ron Villemaire for a screening of @starwars. More on the big community effort to make this happen tonight on @WMUR9. pic.twitter.com/vg5u9dwUG3 — Tim Callery （@TimCalWMUR） 2017年12月16日