玩蛇16年 英男疑被自己養大的蟒蛇纏死

2018-01-25 10:45

〔即時新聞／綜合報導〕英國有名31歲男子布萊登（Dan Brandon），養蛇已有16年的時間，去（2017）年8月在家中疑似被自己所飼養的寵物蟒蛇「小小 （Tiny）」活活纏死；昨天此案召開聆訊庭，法醫出庭時證實並非死於其他意外，布萊登極可能成為英國第1個遭蟒蛇殺害的案例。

綜合媒體報導，布萊登平時喜愛養爬蟲類動物，包括10條蛇、12隻狼蛛，其中一隻長達2.4公尺的蟒蛇，被取名「小小 （Tiny）」；然於去年8月25晚上，布萊登的父母正於樓下準備晚餐時，突然聽到「砰」的一聲巨響，趕緊前往查看，竟然發現布萊登從樓梯摔了下來，當時「小小」就在附近且沒有待在牠的籠子裡，儘管布萊登被送往醫院急救，但仍不治身亡。

綜合媒體報導，據驗屍官的報告顯示，布萊登應是被「小小」糾纏窒息而身亡；對此，他（布萊登）的家人表示不敢相信，因「小小」還是一隻小蛇的時候，布萊登就開始養牠，飼主與寵物間感情應相當好。

驗屍官則認為，布萊登身上並沒有他殺的跡象，唯一最大的可能就是遭到「小小」糾纏後窒息死亡，當已失去意識的布萊登身體做出反抗「小小」的反射動作，或是他摔下樓梯時，嚇到了「小小」，所以「小小」才會在犯案後，立刻逃跑還躲起來。

爬蟲類救援中心的發言人表示，過去在英國從未聽說或發生過蟒蛇殺人致死的事件，因蟒蛇通常只會對針對獵物進行攻擊。