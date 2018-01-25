獨裁者的浪漫？ 伊拉克前總統海珊曾發表過愛情小說

2018-01-25 10:15

〔即時新聞／綜合報導〕前伊拉克已故統治者海珊（Saddam Hussein）除了以獨裁者聞名，也以自己的名字發表過愛情小說。

據《新聞週刊》（Newsweek）報導，前伊拉克已故統治者海珊，曾經發表過題為《莎比巴和國王》（Zabiba and the King）的愛情寓言小說。該小說有160頁，講述幾千年前的伊拉克地區，一個女村民莎比巴和一位國王的愛情故事。故事中，莎比巴嫁給一位專橫的丈夫，而莎比巴則每晚都去找國王談論愛情、宗教和民族主義等話題。

據報導，書中的角色如莎比巴、莎比巴的丈夫和國王在現實中都有對應對象：莎比巴代表伊拉克人民、莎比巴的丈夫是美國，國王則是海珊本人。《紐約時報》報導，美國中央情報局（CIA）為了深入了解海珊的思考方式，曾研究過這本書，且懷疑這本書的寫作另有人代筆，由海珊負責監督製作。

小說於2000年出版，現已有英文翻譯，也可在亞馬遜上購買。小說的英文版編輯勞倫斯（Robert Lawrence）說，他是為了「滿足自己的好奇心」才引介這本書。亞馬遜上的讀者多以一星評價《莎比巴和國王》，有讀者表示，這本書「內容糟到像一場大車禍」、「非常難看」，也有讀者認為「這本小說為前伊拉克獨裁者的精神世界，提供了獨特的見解」。

海珊於2003年12月13日，在伊拉克的家鄉提克里特（Tikrit）附近被美軍俘虜，並被伊拉克高等法院判反人類罪，於2006年12月30日處死。，其留下的作品另有一些詩作。