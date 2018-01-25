中國M503航線爭議延燒歐洲 歐議會批「威脅公民安全」

中國片面啟用M503航線引發爭議，今天歐洲議會外委會安全暨防禦小組（SEDE）開會時，多位議員發言指出中國此舉也可能威脅歐盟公民安全。（路透）

2018-01-25 10:14

〔即時新聞／綜合報導〕中國片面啟用M503航線引發爭議，今天歐洲議會外委會安全暨防禦小組（SEDE）開會時，多位議員發言指出中國此舉也可能威脅歐盟公民安全，影響東亞地區和平也不符合歐洲議會立場。

《中央社》報導，SEDE今天開會討論中國全球軍力議題，主席芙緹嘉（Anna Fotyga）指出，M503對台灣飛航安全造成威脅，由於歐洲有航班飛往台北，因此也可能損害歐洲公民安全。副主席蘇卡（Dubravka Suica）則認為，中國這4條航線未經與台灣協商，與台北飛航情報區（FIR）距離太近，有安全問題。

報導指出，立陶宛籍議員安芮琪娜（Laima Andrikiene）認為，中國有意升高東亞緊張情勢、孤立台灣。歐盟對外事務部中港台蒙古事務副主任馬奈（Christophe Manet）回應，對於M503議題，因台灣不是國際民航組織（ICAO）會員，面對中國施壓時確有難處。

報導表示，芙緹嘉今天也對台灣參與世界衛生組織（WHO）給予公開支持，馬奈則說「我們做了很多看不見的努力」，歐盟也希望協助台灣參與世界衛生大會（WHA）。

除了歐洲議會對M503有所評論，日本外務省發言人丸山則夫昨（24）日也表示，確保民航機安全比什麼都重要，盼當事者間對話解決問題。