約砲軟體會洋男 對方不戴套台女怒告性侵

48歲男子費雪（見圖）已被警方逮捕。（圖擷自dailycamera）

2018-01-25 08:43

〔即時新聞／綜合報導〕玩交友軟體小心！一名台灣女子日前表示，美國旅遊時用交友軟體Tinder認識了一名當地男子，不料竟被男子不戴套硬上，她隨即向警方指控遭到性侵，目前男子已被警方逮捕。

美國科羅拉多州媒體《Daily Camera》報導，一名台籍女子去年到當地旅遊，用Tinder成功配對到了48歲男子費雪（Scott Fisher），兩人順利相約喝咖啡，隨後費雪還開車載女子遊覽市區。

沒多久費雪在車上開始親吻女子，他聲師稱自己有帶著保險套，不過卻突然說想不戴套硬上，被女子拒絕，當時女子不斷企圖推開費雪，最後仍遭他性侵得逞。

女子向當地警方報警，在警方協助下打電話給費雪套話。費雪喊冤，沒有聽到女子拒絕進行不安全性行為，並強調兩人當天沒有很愉快，卻也不算太糟，「現在我有一種很詭異的感覺。」當地時間22日警方以涉嫌性侵罪名逮捕費雪，目前他正遭拘留等待保釋庭。

另有媒體報導指出，Tinder軟體在西方社會被認為是尋找一夜情的網路交友軟體，但該台灣女子可能誤以為Tinder是可以認識新朋友的交友軟體。