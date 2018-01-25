前美體操隊醫性侵被判175年 法官：你不配再走出監獄

現年54歲的前美國體操國家隊隊醫納薩爾（Larry Nassar），涉嫌性侵高達156名女性，其中包括許多未成年的體操選手，他今天遭法院判處40年至175年的刑期。（路透）

2018-01-25 08:50

〔即時新聞／綜合報導〕現年54歲的前美國體操國家隊隊醫納薩爾（Larry Nassar），涉嫌性侵高達156名女性，其中包括許多未成年的體操選手，他今天遭法院判處40年至175年的刑期。法官表示，「我剛剛已經簽署你的死亡證，你不配再從監獄走出來」。

綜合媒體報導，法院在聆訊7日後做出判決，期間不少勇敢的受害者到場指控納薩爾的可怕行為，幾名受害者還在控訴期間留下眼淚。納薩爾則說，受害者所說的證詞讓他感到痛徹心扉，任何言語都無法表達歉意，他的餘生會謹記這些震撼的證詞。

法官阿基利娜（Rosemarie Aquilina）認為，納薩爾的求情信完全沒有悔意，他的性侵舉動經過深思熟慮、具操縱性、狡詐和卑鄙的。她表示，很容易可以對納薩爾做出判決，他不配擁有再度走出監獄的自由，「你所到的每一個地方，都會對脆弱的人造成傷害。」法官宣判後，許多後害者喜極而泣，並在庭上歡呼，其中包含首次揭發納薩爾性侵事件的前體操選手德諾蘭德（Rachael Denhollander）。

納薩爾的性侵對象不乏多名美國奧運國家隊選手，其中還包含奧運體操金牌得主拜爾絲（Simone Biles）、瑪羅妮（McKayla Maroney）、道格拉斯（Gabby Douglas）和拉絲曼（Aly Raisman），以及2000年雪梨奧運體操銅牌丹徹爾（Jamie Dantzscher）。