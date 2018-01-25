布魯塞爾台歐中研討會 台灣聲音受重視

2018-01-25 04:52

〔中央社〕歐洲關注東亞區域議題，台灣聲音受到重視，今天布魯塞爾舉行一場台歐中三方二軌研討會，台灣學者強調中國啟用M503等航線是非常不善意舉動，提醒中方兩岸和緩需「雙方」努力。

歐盟亞洲事務研究中心（EIAS）今天在布魯塞爾舉辦台歐中三方二軌研討會，主題為東亞政治及經濟安全，吸引歐盟、北約等機構官員及多國駐比大使踴躍出席，出席人數逾百人，讓台灣聲音受到更多矚目。

台灣方面有國立中山大學中國與亞太區域研究所教授林文程及中華經濟研究院WTO及RTA中心副執行長李淳等2位學者出席與談，另包括中國人民大學教授宋新寧、丹麥軍事歷史與戰爭研究所副教授歐德高（Liselotte Odgaard）等人。

林文程在會中表示，之前共機繞台，台灣人民感受已經非常不好，緊接著中國又單方面啟用M503等航線，頻使出非常不善意舉動，若北京如此執意傲慢決策，如何拉近兩岸關係？呼籲中國盡快與台灣重回協商，並強調兩岸和緩，需「雙方」努力。

此外，他指出，中國大陸及美國權力競逐是亞太區域安全2大變數，其中又以南海及北韓問題為核心議題，台灣除扮演和平推動者角色，也可以與美歐等國際社會深化合作。

他向在場者說明，南海議題方面，台灣身為主權聲索國，在國際上扮演和平推動者，但台灣要求與其它國家共同協商制定行為準則，中國不能一方面盼合作，但另一方面涉及多邊協商又排除台灣，他呼籲國際社會支持台灣加入。

李淳則從亞太區域經濟整合角度，提出在紅色供應鏈以及製造業重返美國的2大趨勢下，對亞太將帶來更大挑戰，因為中國自成一格已不太需要跟別人整合，而美國利用一系列政策讓韓日台重點國家赴美國投資，這將從結構面改變整個亞太供應鏈。

他表示，如今美中2大強權都走單邊經貿主義，更不利區域整合，他請大家思考美國是否不再令人熟悉？中國會以公平規則玩遊戲嗎？強調在美中競逐下可能會加深分化亞太區域整合憂慮。