麥當勞阿嬤級員工辭世 享壽90歲

2018-01-24 23:55

〔即時新聞／綜合報導〕近期速食業龍頭麥當勞頻上媒體版面，全面餐點價格上漲、遭員工踢爆偷跑《勞基法》「7休1」的修正案。相較於台灣的現象，但新加坡麥當勞阿嬤級員工吳月英不僅受人愛戴，也是當地麥當勞最年長的員工，22日與世長辭，享壽90歲。

據新加坡媒體報導，1998年吳月英70歲時，她突然覺得自己要去工作，家人聽聞相當震驚。雖然家人希望她能在家享受天倫之樂，但她不願悶在家，寧願去麥當勞工作，因為裡面有其他阿嬤可以陪她聊天、解解悶。

吳月英1998年在勿洛巴士轉運站麥當勞分店擔任兼職，後來因分店在2016年關閉，她轉赴麥當勞的勿洛廣場（BedokMall）分店上班。她也在2016年受到外界關注，報導形容這名阿嬤級員工不輸年輕人，照樣上班炸薯條服務客人。

近年吳月英因體力衰弱，從每週上班5天減為只有週末上班，每週六上班3小時，負責廚房工作。直到2017年10月她被診斷出罹患第3期胃癌，因此住院接受治療，停止上班。

她的兒子陳白雄受訪表示，醫生暗示吳月英年事已高，接受化療的效果並不顯著，而她自己也想返家靜養。1月4日出院回家靜養，不料22日上午時間，吳月英在家與世長辭，享壽90歲。

新加坡麥當勞發言人接受訪問表示，麥當勞聘請員工沒有年齡限制，銀髮族一向是麥當勞勞動力的主要支柱，他們也經常成為年輕員工的導師。麥當勞對吳月英的過世表達哀悼之意。