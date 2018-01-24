美知名小丑被爆逼少女拍淫照 飯碗丟了

美國知名小丑遭爆曾強迫未成年少女拍淫照。（美聯社）

2018-01-24 23:41

〔即時新聞／綜合報導〕美國「紐約時報」日前揭露知名「大蘋果馬戲團」（Big Apple Circus）小丑魯賓（Barry Lubin）曾強迫一名未成年女性拍色情照後，他透過律師聲明坦承事件為真，已於本月19日辭職，成為該國性騷擾醜聞風暴中最新的落馬人物。

據《紐約時報》報導，現年65歲的魯賓在「大蘋果馬戲團」工作已超過25年之久，遭到現年29歲的鄧恩（Zoey Dunne）指控曾於她16歲時，利用職務理由，要求她拍下色情照片。

當時還未成年的鄧恩被迫穿上丁字褲，還被要求裸露下體，讓魯賓拍照傳給他口中所謂的「客戶」，事後魯賓共支付兩次封口費。

2012年，鄧恩向紐約警方報案遭到魯賓性騷擾一事，但警政單位告知她追訴的有效期限已過，她轉而向馬戲團控訴，但當時魯賓已不在該馬戲團工作。

直到三個月前，魯賓重返「大蘋果」，鄧恩再度寫信告知該馬戲團她當時被強迫拍下色情照一事，團長卡漢諾維茨（Neil Kahanovitz）向她表示很重視也很憂心，並在短時間內將事件訴諸法律途徑。

魯賓透過律師坦承確有此事，並向鄧恩道歉：「我失去了作為一個成人、一個男人、一名父親的資格，我知道這樣的陰影會留在她心中一輩子，對此我感到相當抱歉」，並主動辭去馬戲團的職務。