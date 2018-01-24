南韓每天36人自殺身亡 憂鬱症納入健檢

2018-01-24 23:56

〔即時新聞／綜合報導〕南韓自殺率居高不下已成國安問題，日前更傳出女星河智苑胞弟全泰秀（本名田汰遂）因飽受憂鬱症之苦而輕生。南韓保健福祉部昨（23日）發表「預防自殺國家行動計畫」，並已將憂鬱症納入健檢，盼能在2022年前降低自殺率。

綜合媒體報導，南韓政府統計，2016年有1萬3092人結束自己的生命，換算平均1天就有近36人自殺身亡；自2000年以來，南韓每10萬人就有25.6人以自殺結束生命，而且數據有逐漸上升的趨勢，南韓已經連續13年高居經濟合作與發展組織（OECD）成員國自殺率最高的國家

南韓政府昨天宣布跨部門「預防自殺國家行動計畫」，將負責預防自殺的人員單位，從原本僅由保健福祉部精神健康政策科科長及書記官兩人，擴大納入9個部門、機構，盼能在2022年前降低自殺率，每10萬人就有25.6人降為17人。

南韓政府自今年1月起，已在40至70歲民眾的健檢項目中，納入憂鬱症檢查，並對患者提供協助。南韓政府將根據警方自殺事件調查紀錄，將自殺死者的動機、死亡地點及分布等數據，納入防範自殺資料庫，並加強警消人員的訓練；未來也將參考國外政策並分析自殺原因，設計系統發掘自殺高危險群，讓政府得以介入管理掌握。

此外，南韓也通過一系列自殺防範措施，包括禁止電視劇及網路漫畫中美化自殺行為，在網路召集自殺也將遭受處罰；南韓也特別重視軍隊狀況，部隊士兵均需接受預防自殺教育。南韓政府說，超過90％的自殺行為都會在行動前發出信號，他們相信透過人與人互相關懷、投以關注，在很大程度上能防止自殺憾事發生。

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