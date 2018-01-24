牛津醫學期刊：60歲至80歲長者恐至少4病纏身

2018-01-24 22:16

〔即時新聞／綜合報導〕英國牛津醫學期刊「年紀與老化」（Age and Ageing）最近上刊登一項最新研究，當中提到60歲以上的年長者在屆齡80歲以前，恐至少被4種病痛纏身，該份研究的主要作者來自英國新堡大學（Newcastle University）。

根據英國《每日郵報》報導，研究團隊提到，在2035年，全球男女平均壽命將分別增長3.6與2.9年，現在多數年長者的肥胖率上升、活動力下降，導致癌症病例上升為179.4%，糖尿病病例上升至118.1%，未來20年內，有4種以上疾病的年長者人數會比現在多一倍。

研究發現60歲以上年長者在80歲以前，多被醫師確診罹患各種慢性病，如糖尿病、關節炎與癌症，有三分之一的年長病人還附帶有抑鬱症與阿茲海默症，此研究主要作者凱羅‧家格（ Carol Jagger）指出，更令人擔憂的是，未來65歲到74歲的人們，就會比過去多罹患2到3種疾病。

參與研究的德國羅斯托克馬克斯普朗克人口研究所（Max Planck Institute for Demographic Research）米口‧米瑞克拉（Mikko Myrskylä）表示，「健康的生活方式有益助長壽命，避免肥胖、不吸菸、適度飲酒，不是一個不切實際的目標」。