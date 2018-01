男大生手殘「滑」掉良緣 超狂方式尋正妹引發熱議…

2018-01-24 23:21

〔即時新聞/綜合報導〕你會為尋愛做到這種地步嗎?美國男大生莫爾(Hayden Moll)在交友軟體Tinder看見同校正妹克勞迪亞(Claudia),立馬被煞到,卻因為「手殘」,將頁面向左滑,錯失認識的機會。他為了找回這個「克勞迪亞」,向全校同名的女生發出「尋人啟事」。他的尋愛故事引發網路熱議,媒體也爭相報導,最終莫爾也成功找到這名「克勞迪亞」。

綜合外媒報導,密蘇里州立大學(Missouri State University)男大生莫爾開啟Tinder,滑到同校女大生克勞迪亞的自我簡介,對她產生極大興趣,想與她交談,沒想到他卻手殘將頁面往左滑,意外放棄與對方交談的機會。

Tinder用戶不會顯示個人姓氏,莫爾為尋找這位克勞迪亞,上網搜尋全校名字叫克勞迪亞的女同學名單,一個個發mail,就是要尋回一見鍾情的克勞迪亞。他向超過40名克勞迪亞發送「尋人啟事」,不僅描述自己如何手殘往左滑,及這個「克勞迪亞」的簡介。

愛神沒有放棄莫爾,他寄出的其中一封mail,送到真正女主角克勞迪亞.愛莉(Claudia Alley)手上,她答應與莫爾見一面。美國時間20日,愛莉在推特上貼出墨爾的「尋人啟事」,笑稱「這個男人真的向全校的克勞迪亞發送訊息,好讓他可以在Tinder上找回我。」

莫爾的尋愛故事引起網路熱議,有網友形容這是「21世紀的浪漫故事」,期盼他找到真愛,也有網友持不同看法,「他這樣太過火,可以算是變態、跟蹤狂了」,但大多網友仍好奇他們的後續發展。事後也引起媒體爭相報導,莫爾憶起事情經過笑道,「整件事的發展好笑又瘋狂,而且我非常享受每個網友的留言」。

THIS GUY LITERALLY EMAILED EVERY CLAUDIA AT MISSOURI STATE TO FIND ME ON TINDER pic.twitter.com/x8tQuYmj8Q