男大生手殘「滑」掉良緣 超狂方式尋正妹引發熱議…

2018-01-24 23:21

〔即時新聞／綜合報導〕你會為尋愛做到這種地步嗎？美國男大生莫爾（Hayden Moll）在交友軟體Tinder看見同校正妹克勞迪亞（Claudia），立馬被煞到，卻因為「手殘」，將頁面向左滑，錯失認識的機會。他為了找回這個「克勞迪亞」，向全校同名的女生發出「尋人啟事」。他的尋愛故事引發網路熱議，媒體也爭相報導，最終莫爾也成功找到這名「克勞迪亞」。

綜合外媒報導，密蘇里州立大學（Missouri State University）男大生莫爾開啟Tinder，滑到同校女大生克勞迪亞的自我簡介，對她產生極大興趣，想與她交談，沒想到他卻手殘將頁面往左滑，意外放棄與對方交談的機會。

Tinder用戶不會顯示個人姓氏，莫爾為尋找這位克勞迪亞，上網搜尋全校名字叫克勞迪亞的女同學名單，一個個發mail，就是要尋回一見鍾情的克勞迪亞。他向超過40名克勞迪亞發送「尋人啟事」，不僅描述自己如何手殘往左滑，及這個「克勞迪亞」的簡介。

愛神沒有放棄莫爾，他寄出的其中一封mail，送到真正女主角克勞迪亞．愛莉（Claudia Alley）手上，她答應與莫爾見一面。美國時間20日，愛莉在推特上貼出墨爾的「尋人啟事」，笑稱「這個男人真的向全校的克勞迪亞發送訊息，好讓他可以在Tinder上找回我。」

莫爾的尋愛故事引起網路熱議，有網友形容這是「21世紀的浪漫故事」，期盼他找到真愛，也有網友持不同看法，「他這樣太過火，可以算是變態、跟蹤狂了」，但大多網友仍好奇他們的後續發展。事後也引起媒體爭相報導，莫爾憶起事情經過笑道，「整件事的發展好笑又瘋狂，而且我非常享受每個網友的留言」。

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