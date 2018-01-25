中國維權律師遭捕時襲警？ 外界質疑抹黑

2018-01-25 00:35

〔即時新聞／綜合報導〕中國持續打壓維權律師，維權律師余文生日前被吊銷律師證且被捕後，有媒體公布一段看似曾遭剪輯的影片，畫面中余文生看似拒捕並向警察揮拳，外界質疑是在抹黑余文生，余的辯護律師黃漢中表示，「無法取得未經剪輯的影片，所以很難說發生了什麼，但看起來影片是在余文生被捕時拍攝。」

余文生19日在步行送小孩上學的路上，遭到約12名包含特警隊在內的警察逮捕，《澎湃新聞》則發布一段影片，內容中可看到，余文生在街上遭警方圍住，並被告知他因「惹上麻煩」將被拘留。據黃漢中事後指出，當時余文生13歲的兒子跑回家告訴母親此事，並未出現在影片中。

但影片中余文生一再對警方說「我不會服從」，在被制伏前更向警方揮出一記右鉤拳，但影片中無法看出是否有打到警察。外界則質疑，影片的片段時間不斷跳動，質疑是被剪輯過的，並拿來抹黑余文生。黃漢中則表示因無法取得原始影片，無法確認當時的狀況。但目前看見的影片中，警方似乎並未出示傳召通知，可能是違法的。

在余文生被捕後，目前尚未獲准與其律師或家人見面。

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