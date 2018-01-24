繼續南極捕鯨？ 日本考慮升級老舊捕鯨母船

日本水產廳今（24）日表示，日本正考慮升級老舊的捕鯨母船「日新丸」，也意味日本將持續進行南極捕鯨活動。（資料照，美聯社）

2018-01-24 21:57

〔即時新聞／綜合報導〕日本在南極海域一帶的捕鯨行動一直受到國際抗議，如今日本水產廳官員卻證實，日本正考慮升級老舊的捕鯨母船，也意味日本將持續進行南極捕鯨活動。

綜合外媒報導，日本水產廳表示，已要求編列1億日圓（約新台幣2574萬元）的預算，用於研究商業捕鯨前景，與30年船齡的捕鯨船隊母船「日新丸」未來命運。水產廳官員牧崇人（Takato Mak）表示，8145噸的日新丸於1987年起，就成為日本捕鯨船隊母艦，但它已老舊。牧崇人說：「研究將涵蓋如何處理日新丸的討論，是否要（以維修方式）延長它的年限，或應以一艘舊船或新船取代它等等。」

日本是國際捕鯨委員會（IWC）禁止捕鯨公約的締約國，但它卻利用科學研究名義的漏洞，進行捕鯨活動。東京當局表示，為深入研究鯨魚行為與生物學，這項致命的研究是必要的；當局也不否認，遭捕殺鯨魚通常最終成為盤中佳肴。

牧崇人也表示，日本並未打算改變現行年度「科學」捕鯨，為最終恢復商業捕鯨預做準備。

聯合國國際法院（ICJ）曾在2014年，下令日本終止在南極進行年度捕鯨活動，並表示這項計畫不符合公約科學基準。日本雖在2014至2015年取消捕鯨活動，下一季卻在自稱具有真正科學價值的新計畫下，重啟捕鯨活動。