不是被性侵就是自殺 杜特蒂心痛欲禁女同胞赴中東工作

因在中東國家地區的菲國女同胞頻傳遭性侵自殺消息，菲律賓總統杜特蒂威脅斷人力輸出。（歐新社）

2018-01-24 23:07

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）週三（24日）表示，因為菲國一名女幫傭，在科威特遭到性侵後，自殺身亡，因此他語帶威脅要禁止數十萬菲律賓人到中東從事幫傭的工作，直到這種現象好轉為止。

據《法新社》報導，中東地區有超過200萬名菲律賓國民在該區工作，其中女性幫傭為大宗。

估計目前有1000萬菲律賓人在海外工作，其中大部分集中在富含石油的國家，而這些遠赴他國工作的菲國國民，每年會匯回近數十億美元的薪水給予家人，間接支撐著菲國的經濟。

但有鑑於虐待、剝削、死亡案件頻傳，杜特蒂已於上週禁止女性前往科威特工作，杜特蒂直言不諱的表示：「我們與科威特一直保持盟友的關係，因此我希望該國能改善這種現象，同時樹立榜樣給其他中東國家看」。

杜特蒂當時面有怒色，撂完最後一句：「我現在能要求你們把我同胞當作有尊嚴的人對待了嗎？」，隨即登機赴印度參與區域高峰會。

菲律賓外交大臣卡耶塔諾（Peter Cayetano）表示，這些統計數據絕非謊言，因此菲國才會嚴正看待海外同胞遭虐案件。科威特駐菲律賓大使館目前並沒有對此事件作出評論。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980