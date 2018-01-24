菲南恐怖組織備戰無極限 砸11億招募「童軍」

菲國馬拉威恐怖份子正在利用龐大的金錢利誘青年和兒童加入恐怖行動。（路透）

2018-01-24 21:09

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓當局在去年10月中，將親伊斯蘭國的恐怖組織「阿布沙耶夫（Abu Sayyaf）」首腦哈比倫（Isnilon Hapilon）和歐瑪（Omar Maute）擊斃，收復被佔領的城市馬拉威（Marawi）。但這個組織在當地掠奪現金、珠寶，粗估達到20億披索（約新台幣11億），而目前餘黨呼聲最高的領導候選人納吉（Najib），正利用這些錢成功招募包含兒童在內共250名的新成員，預料將發動新攻擊。

據《路透》報導，馬拉威警察局局長說，當地的回教居民瑪拉瑙族（Maranaos）非常富有，家中的保險箱收藏大批披索及黃金。而在去年戰敗前，恐怖組織也大肆掠奪銀行金庫、商店及民宅財物。

菲國總統府發言人哈里．羅克（Harry Roque）說，這個集團利用優渥的薪水招攬新血，在棉蘭自治區，家庭平均月薪為1.1萬披索（約新台幣6300元），但IS招攬新人時，會先付給對方父母7萬披索（約新台幣4萬元），之後每月還有3萬披索（約新台幣1.7萬元），每殺死一名軍人更可獲得1萬披索（約新台幣5700元）的「獎金」。

發言人說，武裝分子顯然未放棄在東南亞建立哈里發王國的野心，因為這是他們的終極目標，估計不久後將再次發動恐攻。