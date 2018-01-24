桂民海2度被捕瑞典施壓 遭中國外交部強硬回絕

香港「銅鑼灣書店」股東、53歲的瑞典公民桂民海去年10月獲釋，上週六再度被補。（美聯社）

2018-01-24 14:12

〔即時新聞／綜合報導〕香港「銅鑼灣書店」股東、53歲的瑞典公民桂民海2015年遭中國監禁，去年10月才獲釋，他上週六在瑞典外交官的陪同下再度遭中方逮捕，震驚各界。對此，瑞典當局公開要求中方解釋，然而卻遭中國外交部強硬回絕。

瑞典外交部週一（22日）表示，將透過「最高政治層級採取嚴厲行動」對待此次事件，瑞典外交部長華爾史特龍（Margot Wallstrom）更強調已召見中國大使，獲對方承諾將提供桂民海最新狀況。

《紐約時報》指出，面對瑞典方面的要求，中國外交部週二（23日）堅稱「不知道桂民海發生了什麼事」，接著更向所有駐中外交官發出警告，要求他們的行動不得違反中國法律。中國外交部發言人華春瑩則在北京的記者會上表示，此次事件不是外交部管轄範圍內的事情，強調自己「不了解這件事的具體情況」。

桂民海去年10月獲釋後，離奇出現類似肌萎縮性脊髓側索硬化症（amyotrophic lateral sclerosis，簡稱ALS）的症狀，該疾病將侵襲人的大腦與脊髓，使人逐步失去走路、吞嚥等行動能力，而這種症狀是桂民海在被捕前從未出現過的，而他被捕當日正是在瑞典外交官的陪同下，欲前往瑞典駐中大使館針對該疾接受體檢。

言論自由觀察組織「美國筆會」資深主管羅培茲（Summer Lopez）表示，剝奪醫療照護是中國當局對付政治犯的手段，中國不僅綁架、監禁桂民海，還可能不讓他接受治療。