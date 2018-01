北京霸凌美國企業 美專欄作家批：是「侵略」行為

2018-01-24 14:42

〔即時新聞/綜合報導〕美國連鎖萬豪酒店集團(Marriott)因將台灣、香港、澳門、西藏等地列為「國家」,引發中國官方要求更改和道歉,相同事件也波及美國的達美航空和醫療公司美敦力。美國專欄作家羅金(Josh Rogin)對此表示,中國挾其經濟力量,迫使外國企業服從該國政治立場的行為,對美國而言已到達危險的程度。

據《中央社》報導,《紐約郵報》(New York Post)23日刊出「華盛頓郵報」(Washington Post)專欄作家羅金,以〈美國當局必須起身對抗北京霸凌美國企業〉(Washington must stand up against Beijing’s bullying of US companies)為題的評論。羅金在文中指出,中國對將香港、澳門、西藏等地列為「國家」的萬豪酒店等外國企業「反應過度」,美方也正密切關注,中國對外國企業的約束將會進行到什麼程度。

羅金表示,透過結合政府權力、製造大眾的憤怒輿論和國家媒體對外企的負面報導,中國政府能給美國公司施加巨大壓力,使其言行符合共產黨的政治路線,羅金也稱這種行為是「侵略」(aggressiveness)。羅金說,美國當局為此質疑中國約束外企的界線,並舉例,如果西藏相關團體想在美國的萬豪酒店舉辦集會,萬豪是否會按中國的要求取消活動?美國當局是否有必要介入等問題?

羅金另舉出,萬豪國際亞太區總裁史密斯(Craig Smith)曾接受中國媒體《中國日報》(China Daily)訪問,表示將中國當局視為敏感地區的地點列為國家,是他「職業生涯中最大的錯誤」。羅金則稱,美國企業犯的最大錯誤,是使自己成為服務中國政治的工具。羅金最後呼籲美國政府,應和與中國往來的美國企業商討,企業除了自身在中國的經濟利益外,是否有更大的利益正受中國威脅。