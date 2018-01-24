北京霸凌美國企業 美專欄作家批：是「侵略」行為

2018-01-24 14:42

〔即時新聞／綜合報導〕美國連鎖萬豪酒店集團（Marriott）因將台灣、香港、澳門、西藏等地列為「國家」，引發中國官方要求更改和道歉，相同事件也波及美國的達美航空和醫療公司美敦力。美國專欄作家羅金（Josh Rogin）對此表示，中國挾其經濟力量，迫使外國企業服從該國政治立場的行為，對美國而言已到達危險的程度。

據《中央社》報導，《紐約郵報》（New York Post）23日刊出「華盛頓郵報」（Washington Post）專欄作家羅金，以〈美國當局必須起身對抗北京霸凌美國企業〉（Washington must stand up against Beijing’s bullying of US companies）為題的評論。羅金在文中指出，中國對將香港、澳門、西藏等地列為「國家」的萬豪酒店等外國企業「反應過度」，美方也正密切關注，中國對外國企業的約束將會進行到什麼程度。

羅金表示，透過結合政府權力、製造大眾的憤怒輿論和國家媒體對外企的負面報導，中國政府能給美國公司施加巨大壓力，使其言行符合共產黨的政治路線，羅金也稱這種行為是「侵略」（aggressiveness）。羅金說，美國當局為此質疑中國約束外企的界線，並舉例，如果西藏相關團體想在美國的萬豪酒店舉辦集會，萬豪是否會按中國的要求取消活動？美國當局是否有必要介入等問題？

羅金另舉出，萬豪國際亞太區總裁史密斯（Craig Smith）曾接受中國媒體《中國日報》（China Daily）訪問，表示將中國當局視為敏感地區的地點列為國家，是他「職業生涯中最大的錯誤」。羅金則稱，美國企業犯的最大錯誤，是使自己成為服務中國政治的工具。羅金最後呼籲美國政府，應和與中國往來的美國企業商討，企業除了自身在中國的經濟利益外，是否有更大的利益正受中國威脅。