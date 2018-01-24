強國男網路集資學費230萬赴美 他說「先努力再抱怨」

2018-01-24 14:07

〔即時新聞／綜合報導〕中國山西臨汾男子鄧林杰，於2015年在網路上「賣身」籌措50萬元人民幣（新台幣約232萬元）赴美升學，因此引起外界大量討論；目前他順利完成2年碩士課程，接受媒體訪問，他說並不反對其他學生想模仿自己集資學費的做法，但也說「先努力取得學校錄取，才去創造條件，而不是未努力便抱怨人生不公」。

根據《蘋果》報導，鄧林杰於2015年錄取美國紐約視覺藝術學院（SVA），但因為家裡是經營爆竹店，沒有太多資金讓他赴美讀書，當時才會在網路「集資」學費，他將自己包裝成為一個「活股票」，大膽地承諾將會償還包括20%利息在內的欠款。短短7天他就成功獲得239人、總共50萬元人民幣資金，其中補貼20萬元給家裡之外，剩下的30萬元用於個人出國花費。

目前他已經順利畢業，近日為了感謝外界資助，在個人社群網站《微博》發佈《關於鄧林杰 —紐約視覺藝術學院學費還款聲明》，於文內將還款的金額、借款時間、資助人名單都一一列出，總計還款金額超過57萬元人民幣，剩下2萬多元因為暫時聯絡不到人而還未還錢。

鄧林杰向媒體表示，因為當時心有不甘，加上對錢沒有概念才會承諾20%的利息，他提到，覺得自己過去滿傻的，竟然會開出高達20%利率，簡直比起高利貸還更高；因為要還這筆債務，做了很多不同工作，包括賣精子、街頭上寫書法賣錢、還嘗試過在網路上教書，利用白天所學到的知識，晚上傳授給網友。

他還提到，當時為省租屋費搬往布魯克林的教堂借住，揶揄自己當時最大娛樂就是睡覺，因不需花錢，也不敢跟其他家境較富裕朋友們出去玩；但儘管還錢過程很痛苦，他認為並不後悔自己留學的決定，「因為這是自己主動選擇的東西，我很享受」。

另外，鄧林杰在網路集資籌學費而使他小有名氣，造成部分中國的年輕學生，會向他詢問關於成功集資的絕竅與方法，他強調先得到大學錄取通知後，再進行網路的集資是較沒有問題的。