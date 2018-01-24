前北韓美女間諜金賢姬警告 ：參加冬奧是金正恩的噱頭！

2018-01-24 12:56

〔即時新聞／綜合報導〕北韓今年初表示願意參與南韓將於2月9日舉辦的平昌冬奧後，兩韓目前積極就北韓參與的各項細節展開會談，目前已決定雙方將在開幕式共舉統一旗進場，國際奧委會也核准兩韓共組女子曲棍球隊，但前北韓女間諜金賢姬，在近日的訪問中質疑北韓參與冬奧的動機。

據《NBC》昨（23）報導，前北韓女間諜金賢姬受訪質疑北韓參與平昌冬奧的動機。金賢姬曾奉北韓政府之命，以恐怖攻擊干擾1988年首爾奧運，如今北韓卻參加了2018年平昌冬奧。

金賢姬在訪問中表示，北韓參與冬奧的目的是「用冬奧為北韓爭取發展核武的時間」，最終目標是為了讓美軍撤出韓半島，「北韓當局也希望藉冬奧離間南韓與其盟友美國，並最終使韓半島統一在北韓的共產主義統治之下」，並稱兩韓共組女子曲棍球隊一事，是「金正恩的宣傳噱頭」。

金賢姬另預測，在冬奧結束後的幾個月裡，「北韓將再度開始挑釁」，且指出「核武是北韓的生命線，北韓不會放棄」。

金賢姬曾在1987年，自稱執行由前北韓領導金正日「親自簽署的任務」，炸毀南韓大韓航空班機858班機，目的是為了「向全世界宣告，參加1988年的南韓首爾奧運很危險」，希望降低奧運為南韓帶來的影響力。

金賢姬原被南韓法院判處死刑，但獲前韓國總統盧泰愚特赦，於1991年釋放。