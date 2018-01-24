通俄門延燒！司法部長遭檢調約談 川普：嚇不倒我的

美國司法部長傑夫．塞申斯因通俄門案而被穆勒的調查團隊約談，這也是首次川普政府現任官員遭到檢調約談。（美聯社）

2018-01-24 12:17

〔即時新聞／綜合報導〕美國司法部已經證實，負責調查「俄羅斯干預美國大選」（俗稱通俄門）一案的特別檢察官穆勒（Robert Mueller）的調查團隊於上週約談了美國司法部長傑夫．塞申斯（Jeff Sessions），而這也是首次傳出川普政府現任官員因通俄門事件遭到檢調約談，外界認為通俄門案件將持續延燒。

綜合外媒報導，塞申斯於2016年美國總統大選時時，擔任參議院議員與川普競選幹部，並遭疑與駐美俄羅斯大使基斯利亞克多次接觸，對此塞申斯隨後在去年3月宣布，迴避司法部有關俄羅斯的調查。外界認為，檢方約談塞申斯的問話重點，除了詢問當時與駐俄大使的往來外，川普辭退時任聯邦調查局局長柯米時，柯米究竟扮演什麼角色。

對此事件，美國司法部發言人伊安．普賴爾證實了塞申斯被約談的消息，但拒絕對此評論，而據傳塞申斯的私人律師查克．庫珀也陪同塞申斯進行了面談。而即使執政團隊的成員遭到約談，美國總統川普倒是老神在在，他在白宮辦公室被媒體問及是否擔心塞申斯會對調查團隊透漏什麼時，川普對此表示：「我一點都不擔心。」