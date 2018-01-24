市長迴旋踢菜鳥警察測體格惹議 警長：被踢很開心

印尼一名市長，為了測驗新進員警的體格，要這些新警察列隊一一接受他的「考驗」，而「考驗」竟是迴旋踢。（圖擷自《detik news》）

2018-01-24 12:04

〔即時新聞／綜合報導〕印尼一名功夫市長，為了測驗新進員警的體格，要這些新警察列隊一一接受他的「考驗」，而市長的「考驗」竟然是迴旋踢他們的胸膛，引發網路批評，不過當地警察局長卻回應稱此舉是正常的，被踢的警官也都感到開心。

綜合印尼媒體報導，印尼馬塔蘭市（Kota Mataram）市長阿布杜（TGH Ahyar Abduh）日前在新任員警的任命典禮上，要測驗這些新警察，他們排隊站好，一個一個挨市長的猛踢，影音曝光後引發網路熱議，許多網友批評：「如果想炫耀自己在精神和體力方面有多麼強大，就應該更加努力地在市政工作中做出貢獻，而不是暴踢；如果警察能還手就好了。」

報導指出，阿布杜曾接受過印尼武術和拳擊訓練，本身就是一位武術家，而用腳來招呼菜鳥警察也是他的傳統，去年他就被捕捉到迴旋踢警察的影片。

面對各界的批評，馬塔蘭市的出面澄清，稱市長腳踢下屬是本市的傳統，「不僅僅是我的下屬，連我也經歷了市長的考驗。他這樣測試我們的體格是正常行為」警察局長強調：「事實上，被踢的警察反而感到開心。」

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