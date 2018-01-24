太可惡！11歲女童疑被校警長年性侵 還懷孕5個月

11歲的女童被性侵，還懷孕了。（圖擷取自網路）

2018-01-24 11:26

〔即時新聞／綜合報導〕中國河南駐馬店市近日爆出一起校園性侵案，一名校警疑似性侵11歲女童長達2年，將女童送至醫院檢查，更發現她懷孕5個月了！

媒體綜合報導，就讀河南省泌陽縣馬谷田鎮第二小學的女童樂樂現年11歲，其父親肢體殘障，常年在外打工，母親有智力缺陷，沒有自理能力；而樂樂在四年級時，被劉姓校警第一次性侵，當時的她年僅9歲。

據樂樂的姊夫張軍表示，事發當時樂樂與朋友在校園裡玩耍，劉男趕走其他同學後，把樂樂帶至樓梯下，對她性侵，事後還威脅她不能告訴別人，若曝光就會殺了她全家，在往後的2年，劉男更在校園內多次強迫樂樂發生性關係；劉男還曾經以借書為由到樂樂家中企圖性侵，但最終未得逞，還有次，劉男尾隨樂樂回家，並強行將她帶到一棟爛尾樓對她性侵。

該校校長表示，劉男為學校校警，平時負責學生安全，目前警方已介入調查，會根據調查結果給予涉事者相關法律處理；不過，雙方對於劉男的職位各執一詞，張軍則主張，劉某學校教職工，劉某工資來自教育局。

張軍表示，目前警方已取出樂樂的羊水，開始DNA比對，結果尚未出來；他表示，樂樂性格活潑，近兩年來性格變得內向，見到陌生人就不說話。

樂樂姑姑則氣憤說，孩子查出懷孕後害怕，都不說話了，到現在犯罪嫌疑人家屬以及學校領導始終無人出面給出說法。