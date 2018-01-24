火山灰直衝12公里！馬永火山噴發、航班恐受影響

馬永火山的火山灰噴發到海拔12000公尺，未來恐將影響行經東南亞的航班，後續情況有待觀察。（圖擷取自影片）

2018-01-24 11:32

〔即時新聞／綜合報導〕位於菲律賓呂宋島南端、距離首都馬尼拉約330公里的馬永火山（Mount Mayon），22日晚間開始噴發，23日火山活動持續加劇，其火山灰噴發到海拔12000公尺，未來恐將影響行經東南亞的航班，後續情況有待觀察。

據日媒《weathernews》報導，22日火山噴發時，火山灰最高到達海拔12000公尺，而煙塵並未持續往上竄升，多數皆落於火山西側與西北側，遠眺可以看到如水蒸氣一般的白色煙霧朝西北側移動。而23日時火山再次噴發，煙塵高度超過10000公尺。官方由於擔心火山將造成飛機引擎故障，未來不只菲律賓受到影響，行經東南亞班機航路都可能改變航道或停飛，情況仍得持續觀察。

菲律賓火山暨地震研究所（PHIVOLCS）指出，馬永火山的噴發警戒等級設定為0到5六個階段，而火山噴發後已調升為第四級，未來可能將再度發生大規模噴發，官方已經將山頂周邊8公里設為危險區域，呼籲居民盡快撤離。因為危險區域內會受許多火山的噴出物體的威脅，如熔岩流、火山彈、火山泥流，或是地震後引發的土石流等。

報導指出，菲律賓位處環太平洋火山帶，而噴發的馬永火山為標高2462公尺的「複式火山」，如日本的富士山、台灣的七星山皆屬於此類，過去曾有毫無前兆突然噴發的例子，如1814年的噴發就摧毀了周邊的街區，造成1200人以上死亡。