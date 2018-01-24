校長糾正翹課大學生竟被槍殺 學生稱「這是神的旨意」

2018-01-24 11:17

〔即時新聞／綜合報導〕巴基斯坦1校長在與1名翹課學生發生爭執後被槍殺，警方調查認為，該學生可能因認為校長「褻瀆宗教」而下手。

綜合報導，巴基斯坦北部城鎮查爾沙達（Charsadda），1名私立伊斯蘭大學（Islamia College）校長阿赫邁德（Sareer Ahmed）本週一（22日）與該校1名學生就翹課問題發生爭執後遭學生槍殺，校方則在校園內發現校長的遺體。

當地警方表示，犯案學生阿什拉夫（Faheem Ashraf）曾於去年底參加巴基斯坦強硬派團體，拉巴伊克運動-拉蘇爾-安拉派（Tehreek-e-Labaik Ya Rasool Allah Pakistan, TLYRAP）的靜坐示威活動而翹課3天。

警方認為，阿什拉夫可能是在與校長的爭執中，認為校長「犯了宗教褻瀆罪」而下手，阿什拉夫已被警方拘捕。在阿什拉夫被逮捕的錄影中，可以聽到他以巴基斯坦西北部方普什圖語（Pashto）捍衛自己的行動，稱「我承認犯下謀殺案，這是神的旨意」。

褻瀆伊斯蘭教的先知，在巴基斯坦可依法判處死刑，被指控褻瀆也容易引起當地民眾的憤怒情緒，即使是謠言也會引發民眾的暴力行動。據《路透》調查，自1990年以來，巴基斯坦至少有67起謀殺案是未經證實的褻瀆指控。