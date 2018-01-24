菲律賓火山爆發在即 熔岩流傾瀉蔓延3公里

菲律賓馬永火山活動加劇，湧噴高達600公尺的熔岩泉，岩漿傾瀉而下，熔岩流已經蔓延3公里。（歐新社）

2018-01-24 11:08

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓馬永火山（Mayon Volcano）活動加劇，從火山口噴出最高達5公里的火山灰柱，並持續湧噴高達600公尺的熔岩泉，岩漿傾瀉而下，熔岩流已經蔓延3公里，我國外交部警告，預估火山將有危險性爆發，國民勿進入火山危險區域。

綜合媒體報導，馬永火山22日噴出大量火山灰，菲律賓火山暨地震研究所（PHIVOLCS）立刻將火山警戒等級提升到第4級「危險性爆發在即」，這意味著馬永火山在幾天或幾小時之內就會發生爆發，「延伸危險區」也擴大至火山口方圓9公里，藉此建立1公里的緩衝區，禁止人員進入同時撤離當地居民，目前已逾5.6萬名被安置在疏散中心。

目前已有3萬多個面罩以及食品，水和藥品被運往疏散中心，但官員警告說，如果火山繼續爆發，新的補給品不能及時到達，救援物資可能會在二月中旬用完。

我國外交部表示馬榮火山（馬永火山）近日持續有噴發活動，菲律賓當局已提升火山警戒，預估將有有害物質噴發，呼籲民眾勿進入火山周圍之危險區域；外交部建議近期內前往菲律賓旅遊民眾應遠離馬榮火山警戒區域，並配合當地政府之安全指示，與航空公司保持聯繫，注意航班動態。