CIA示警：北韓欲對美「多重轟炸」、目標終極統一！

美國CIA局長麥克．蓬佩奧預言北韓的下個目標將是擁有「能一次朝美國發射多枚彈道飛彈」的能力。（法新社）

2018-01-24 10:22

〔即時新聞／綜合報導〕美國中央情報局（CIA）局長麥克．蓬佩奧（Mike Pompeo）預言，至今為止不斷進行核武與洲際彈道飛彈（ICBM）開發的北韓，其下個目標將是擁有「能一次朝美國發射多枚彈道飛彈」的能力，而美國必須得在此事發生前阻止北韓。另外，若外交手段有天不再可行，CIA將可「提供各種選項」給美國總統川普。

據《NHK》報導，蓬佩奧23日於美國首都華盛頓發表演講，除了明言完全看不到北韓放棄核武與ICBM開發的可能外，同時也鄭重警告北韓僅再需「幾個月」就能擁有攻擊美國本土的能力，且下個目標將是「能一次能朝美國發射多枚彈道飛彈的能力」，而北韓的軍事水平提升至此，對美國本土的威脅性將會大為提升，蓬佩奧強調美國必須阻止這種局面發生。

另外蓬佩奧也警告，北韓未來可能以國防為藉口，持核武與ICBM對南韓施以威嚇，目標是讓南北韓達成「終極統一」，美國必須為此商討對策。至於應對北韓威脅的方案，蓬佩奧也語帶暗示地表示：「川普總統想藉由外交手段解決北韓問題，這個方針至今仍未改變，但如果有天外交手段不再可行，我們也會為總統提供『各式各樣的選項』。」

外界認為，過去雖然專家常評論北韓軍事開發，但這卻是川普政府官員鮮少如此明言北韓軍事的開發進度，此顯示出北韓問題除了尚未解決外，對美國的威脅可能正在增加。