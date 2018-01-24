讚川普「屎爛國」中肯 烏干達：非洲人真的很弱...

烏干達總統穆塞維尼大讚川普為「有史以來最好的美國總統之一」，稱其直接點明非洲人的弱點。（法新社）

2018-01-24 10:07

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普日前與國會議員討論移民政策時，以「屎爛國」（shithole countries）來稱呼海地與非洲各國引發爭議，54個非洲國家同聲譴責，要求道歉收回言論，不過東非的烏干達卻讚揚川普對非洲人「直言不諱」

綜合外媒報導，烏干達總統穆塞維尼（Yoweri Museveni）在當地時間23日演講時，大讚川普，稱其為「有史以來最好的美國總統之一」，穆塞維尼說：「我愛川普，因為他有話直說，我不知道他的言論是不是被扭曲，或是有其他狀況，但川普直接點明非洲人的弱點。」

穆塞維尼提到：「非洲人確實很弱小，他們的國家存在著很多需要解決的問題；在世界上，如果你軟弱，就無法生存下去。」

川普言論在非洲引發喧然大波，聯合國中的54個非洲會員國一致要求川普把「屎爛國」一詞收回，並對非洲各國鄭重道歉，同時也感謝譴責川普的各界人士，另外由55個非洲國家所組成的「非洲聯盟」（AU）也痛批川普講的話是「赤裸裸」的種族歧視。

對此，川普喊冤稱言論遭扭曲，聲稱自己是最不會種族歧視的人。