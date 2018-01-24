美奇幻作家娥蘇拉·勒瑰恩逝世 享壽88歲

美國奇幻、科幻小說的美國作家娥蘇拉·勒瑰恩（Ursula K. Le Guin）22日在波特蘭家中過世，享壽88歲。（美聯社）

2018-01-24 09:22

〔即時新聞／綜合報導〕屢獲殊榮的美國奇幻、科幻小說的美國作家娥蘇拉·勒瑰恩（Ursula K. Le Guin），當地時間22日在波特蘭家中過世、享壽88歲，許多文壇後進都對勒瑰恩的貢獻致意。

綜合外媒報導，勒瑰恩死訊由其子西奧（Theo Downes-Le Guin）證實，不過他並未說明死因，僅說勒瑰恩最近幾個月健康狀況不理想。勒瑰恩死訊傳出後，許多文壇後進都向她致意，包括作家尼爾·蓋曼（Neil Gaiman）等人都在推特上追思。

勒瑰恩生前作品暢銷全球，總計賣出數百萬冊，其中靠著1969年的暢銷小說《黑暗的左手》（The Left Hand of Darkness）登上巔峰，這部作品也榮獲雨果獎與星雲獎，奠定其在文壇的地位。後來則靠著《一無所有》（The Dispossessed）成為首位2次因同一部作品同時獲頒雨果獎與星雲獎的作家。

另外其最廣為人知之作還包括《地海》（Earthsea）系列，該系列常被拿來與J·R·R·托爾金的《魔戒》（The Lord of the Rings）、C·S·路易斯的《納尼亞傳奇》（The Chronicles of Narnia）相提並論。

勒瑰恩故事情節中的衝突，多半是因為文化差異，最後的解決之道多是透過調解或主角自我犧牲，而非透過武力衝突或戰爭，她尤其其擅長將女性主義的深度融入小說中，即使主角是男性，也與一般科幻小說中的男性氣概英雄大相逕庭。