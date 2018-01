美奇幻作家娥蘇拉·勒瑰恩逝世 享壽88歲

美國奇幻、科幻小說的美國作家娥蘇拉·勒瑰恩(Ursula K. Le Guin)22日在波特蘭家中過世,享壽88歲。(美聯社)

〔即時新聞/綜合報導〕屢獲殊榮的美國奇幻、科幻小說的美國作家娥蘇拉·勒瑰恩(Ursula K. Le Guin),當地時間22日在波特蘭家中過世、享壽88歲,許多文壇後進都對勒瑰恩的貢獻致意。

綜合外媒報導,勒瑰恩死訊由其子西奧(Theo Downes-Le Guin)證實,不過他並未說明死因,僅說勒瑰恩最近幾個月健康狀況不理想。勒瑰恩死訊傳出後,許多文壇後進都向她致意,包括作家尼爾·蓋曼(Neil Gaiman)等人都在推特上追思。

勒瑰恩生前作品暢銷全球,總計賣出數百萬冊,其中靠著1969年的暢銷小說《黑暗的左手》(The Left Hand of Darkness)登上巔峰,這部作品也榮獲雨果獎與星雲獎,奠定其在文壇的地位。後來則靠著《一無所有》(The Dispossessed)成為首位2次因同一部作品同時獲頒雨果獎與星雲獎的作家。

另外其最廣為人知之作還包括《地海》(Earthsea)系列,該系列常被拿來與J·R·R·托爾金的《魔戒》(The Lord of the Rings)、C·S·路易斯的《納尼亞傳奇》(The Chronicles of Narnia)相提並論。

勒瑰恩故事情節中的衝突,多半是因為文化差異,最後的解決之道多是透過調解或主角自我犧牲,而非透過武力衝突或戰爭,她尤其其擅長將女性主義的深度融入小說中,即使主角是男性,也與一般科幻小說中的男性氣概英雄大相逕庭。