特別檢察官約詢塞申斯 川普：不擔心

2018-01-24 04:44

〔中央社〕美國司法部長塞申斯上週被通俄門特別檢察官穆勒辦公室詢問了數個小時。被問到是否擔心事件發展時，總統川普在白宮告訴記者：「不，我一點也不擔心。」

有線電視新聞網（CNN）報導，穆勒（Robert Mueller）調查出現重大進展的這項約詢發生在17日。熟知內情人士透露，這是塞申斯（Jeff Sessions）首度遭約詢，穆勒辦公室沒有對他發出傳票。

「紐約時報」（The New York Times）率先披露的這項消息獲司法部發言人佛羅雷斯（Sarah Isgur Flores）證實。但她不願說明塞申斯是否對穆勒辦公室提交任何文件或書信。

白宮強調配合穆勒調查，發言人桑德斯（Sarah Sanders）指出，不清楚塞申斯22日在白宮時，是否和川普討論到穆勒約詢的事。白宮律師柯布（Ty Cobb）拒絕評論此事。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，川普今天在橢圓形辦公室被問到是否擔心事件發展時說：「不，我一點也不擔心。」他說自己沒有跟塞申斯討論此事。

根據CNN調查，包括前任和現任官員在內，塞申斯是接受通俄門調查的第15位已知的川普政府官員。目前由穆勒主導的這項調查之前由時任聯邦調查局（FBI）局長柯米（James Comey）負責。

熟知調查進度的人士上週告訴CNN，前白宮首席策士巴農（Steve Bannon）已與穆勒團隊達成協議，將接受檢方約詢，而不向大陪審團作證。相關消息人士沒有提到對巴農的約詢何時展開，也不清楚巴農之前收到要求他到大陪審團作證的傳票是否撤銷。

塞申斯去年3月宣布迴避通俄門調查時，獲得包括共和黨在內政治人物的推崇，卻遭川普公開指責，表示若早知塞申斯會這麼做，根本不會任命他掌管司法部。

穆勒辦公室針對俄羅斯疑似干涉2016年美國大選、川普陣營可能勾結俄國，以及川普就任後是否妨礙司法等問題展開調查。

塞申斯是目前已知被穆勒辦公室約詢的首位川普內閣成員，堪稱讓川普政府烏雲罩頂的這項調查中另一個里程碑。