偷打肉毒桿菌！沙烏地駱駝選美 12隻喪失資格

駱駝節今年1月1日在距離首都利雅德120公里的達赫納沙漠地區（Al Dhana）登場。（路透）

2018-01-24 00:12

〔即時新聞／綜合報導〕沙烏地阿拉伯正舉行「阿卜杜勒-阿齊茲國王駱駝節」（King Abdulaziz Camels Festival），選美比賽備受關注，今年有12隻駱駝喪失資格提前出局，他們的主人為追求完美的「噘嘴」，替駱駝違規施打了肉毒桿菌。

綜合外媒報導，對沙烏地人來說，一隻美麗的駱駝不僅得擁有夠高的身高、健壯的體型和絕佳的駝峰位置，大而豐滿又下垂的嘴型也是至關重要。31歲的馬札羅伊（Ali Al Mazrouei）是駱駝節的常客，也是頂尖駱駝飼養員的兒子，他說，違規者在駱駝的嘴唇、上嘴唇、下嘴唇、鼻子、甚至下巴都施打肉毒桿菌。

據沙烏地媒體指出，有獸醫不只替駱駝施打肉毒桿菌，還動刀讓駱駝的耳朵更小。精緻的耳朵是一些駱駝品種爭奪優勝的關鍵。駱駝老闆兼選美指導員歐白德（Ali Obaid）說，有些人很有「創意」，他們每天用手拉扯駱駝的嘴唇，希望它長得更長，還有人使用激素讓肌肉更大，「每個人都想成為贏家」。

此外，今年活動還出現世界上最高的駱駝，高達3公尺，打破了先前的紀錄190公分。主辦單位表示，已和金氏世界紀錄聯繫，對方已初步認可，正進行後續註冊等相關工作。

駱駝節今年1月1日在距離首都利雅德120公里的達赫納沙漠地區（Al Dhana）登場，超過2萬6500隻駱駝在各種比賽爭奪總計5700萬美元獎金。至今已有30萬人參加活動，比去年增加3分之1，活動將到2月1日，沙烏地國王薩勒曼（King Salman of Saudi Arabia）和王儲穆罕默德（Mohammad bin Salman）將會出席閉幕式。