玄松月名牌包是假貨？ 愛馬仕撇清：沒出過這款

2018-01-23 21:42

〔即時新聞／綜合報導〕金正恩緋聞前女友玄松月，15日出席板門店兩韓高峰會議時，手上拿的綠色鱷魚皮手拿包，獲各家媒體的大肆報導，當時許多媒體都猜測是愛馬仕（Hermès）的訂製包，並指稱這個手拿包要價約台幣70萬元。但近日愛馬仕官方澄清，玄松月所持有的綠色手拿包，「不是愛馬仕官方所出的產品」。

綜合媒體報導，玄松月出席南北韓會談時，身穿一襲深藍色套裝，手持綠色鱷魚手拿包，疑似是知名品牌愛馬仕的產品，引發大眾關注。南韓的北韓研究學者表示，北韓奢侈品取得極為不易，玄松月的影響力可見一斑。不過，歐盟去年11月將外輸北韓的奢侈品上限訂為20~75歐元（約為台幣700~2500元），玄松月卻拿出要價70萬元的名牌包出席會議，引起南韓民眾爭議。

但是，愛馬仕公司近日透過媒體表示，「目前市面上我們所出品的訂製包當中，並沒有產品與玄團長所持有的皮包有相同設計。經過重複回放影片之後，確定那款包包並非愛馬仕官方所生產的產品」。玄松月的貴氣破功，身上的貂皮披肩也被媒體懷疑不是進口貨，而是朝鮮土產。

根據韓國媒體報導，韓國形象策略研究所（Korea Image Strategy Institute）所長許雲娜（Heo Euna，音譯）接受訪問時表示，她可能是欲模仿川普妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）穿皮草、也試圖展現富裕的形象。另外，有位不願具名的心理學教授則指出，愛馬仕有可能是因害怕品牌形象與玄松月有連結，對品牌及產品造成負面影響，才會極力撇清。